Senegal'de ilk teravih kılındı

Senegal'in başkenti Dakar'da ilk teravih namazı kılındı.

Ramazan ayının 3 Nisan'da başladığı Senegal'de, başkentteki Massalikoul Jinaan Camisi'nde Müslümanlar ilk teravih namazını eda etti.

Yaklaşık 30 bin kişi kapasitesiyle Batı Afrika'nın en büyük camisi de olan Massalikoul Jinaan'da, ramazan boyunca her gün ücretsiz iftar verilecek.