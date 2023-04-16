Senegal'de Hristiyan gençler Müslümanlara iftariyelik dağıttı

Senegal'in başkenti Dakar'da Hristiyan toplumu, orucunu yolda açmak zorunda kalan Müslümanlara iftariyelik dağıttı.

Senegal'de faaliyet gösteren Hristiyan derneği "La Main du Coeur (Kalbin eli)" tarafından bu yıl 3'üncüsü organize edilen programda, Hristiyan gençler, orucunu yolda açmak zorunda kalan Müslümanlara iftariyelik ikram etti.

Dakar'ın Grand Dakar ile Colobane mahallesi ve civarında toplanan Hristiyan gençler, iftar vakti bölgeden geçen araç ve yayalara su, hurma, sandviç ve kahve dağıtımı yaptı.

Farklı alanlarda faaliyet gösteren birçok sivil toplum örgütünün de destek verdiği organizasyonda 4 bin iftariyelik dağıtıldı.

İftar vaktinde yolda olan Elhadj Fallou Diop, Katoliklerin Müslümanlara sandviç ve kahve dağıtmasından çok etkilendiğini söyledi.

Diop, "İftar paketi dağıtanların Hristiyan olduğunu öğrenince hem şaşırdım hem de çok hoşuma gitti. Bu devam ettirmemiz gereken bir gelenek ve atalarımızdan bize iyi bir miras kaldığının göstergesi." dedi.

Dağıtım yapan gençlerden Ephrem Manga da gençler olarak atalarından kalan bir arada yaşama kültürüne sahip çıktıklarını dile getirdi.

Manga, "La Main du Coeur derneği olarak 3. kez dağıtım yapıyoruz. Ülkemizde Hristiyan ve Müslümanlar barış içinde yaşıyor. Biz Katolik gençler Müslüman kardeşlerimize jest yapmak istedik. Bu birlik ve beraberlik ortamını korumaya hepimizin katkı sunması lazım." diye konuştu.

Hristiyan ve Müslümanlar barış içinde yaşıyor

Yüzde 96'sı Müslümanlardan oluşan Senegal'de, halkın yaklaşık yüzde 60'tan fazlası Müridilik, Ticanilik ve Kadirilik gibi tasavvufi öğretileri sıkı şekilde takip ediyor.

Bu öğretiler sayesinde Senegal, Müslümanlar ile Hristiyanların bir arada barış içinde yaşadığı örnek ülkelerden biri olarak gösteriliyor.

Batı Afrika'daki diğer ülkelerden farklı olarak aşırıcı unsurların bulunmadığı Senegal'de azınlıkta olan Hristiyan nüfus da bu tasavvufi öğretilere ve liderlerine saygı duyuyor.

Ülkede, aynı ailede farklı dinlere mensup kardeş veya ebeveynlere de rastlanıyor.