Senegal'de halk milletvekili seçimi için sandık başında

Batı Afrika ülkelerinden Senegal'de halk milletvekili seçimi için sandık başına gitti.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 18.00'e kadar sürecek.

Yaklaşık 7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede, 15 bin sandıkta Ulusal Meclis için 165 milletvekili belirlenecek.

Milletvekili seçiminin, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi test niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Bu yılki milletvekili seçiminde muhalefet lideri Ousmane Sonko'nun liderlik ettiği Yewwi Askan Wi (Halkı özgürleştirin) koalisyonu dahil 8 koalisyon yarışıyor.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın, geçen sene tecavüz suçlamasıyla gözaltına alınan en büyük rakibi Sonko'nun serbest bırakılması için yapılan protesto gösterilerinde çok sayıda kişi hayatını kaybetmişti.

2019'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde üçüncü olan Sonko, iddiaları reddetmişti.

Sonko'nun liderlik ettiği Yewwi Askan Wi koalisyonunun aday listesinin Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesi üzerine Sonko ve destekçileri gösteri düzenlemişti. Gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede ocakta düzenlenen yerel seçimlerde Ziguinchor Belediye Başkanı seçilen Sonko, genel seçimlerde de yeniden milletvekili olarak meclise girmek istiyor.

Sonko, asıl hedefinin ise 2024'te düzenlenecek cumhurbaşkanı seçiminde yarışmak olduğunu açıklamıştı.

Sonko, 2019'daki cumhurbaşkanı seçiminde de aday olmuş ve mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall karşısında oyların yüzde 15,67'sini almıştı.