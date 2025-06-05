Senegal'de grafiti sanatçılarından İsrail'in kurban 'bağışına' tepki

Senegal'de bir grup grafiti sanatçısı, Filistin, Sudan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) yaşananlara dikkati çekmek ve İsrail'in Senegal'de yaptığı kurban "bağışını" protesto etmek amacıyla çizim yaptı.

Başkent Dakar'daki Ngor adasında turistlerin geçiş noktasında yer alan duvarlara çizilen grafitiler, Filistin, Sudan, Haiti ve KDC'de yaşanan insan hakları ihlalleri konusunda farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Panafrikan Grafiti Sanatçıları Kolektifi (RBS), Apartheid Karşıtı Afrikalı Sanatçılar Kolektifi ve Ngor'da faaliyet gösteren Symbose Enstitüsü işbirliğinde yapılan çizimlerle "Bir kola Gazze'ye bir bomba" yazılı grafitiyle boykotun önemi hatırlatılıyor.

Duvarlarda, Google ve Apple'ın KDC'deki kobalt üretiminde çocuk işçi çalıştırmasına gönderme yapan "Zehirli elma çocuklarımızı öldürüyor" ifadesi ile İsrail'in Dakar Büyükelçiliğinin yaptığı kurbanlık "bağışını" eleştiren koyun grafitisi de dikkati çekiyor.

AA muhabiri Apartheid Karşıtı Afrikalı Sanatçılar Kolektifinden Tabara Korka Ndiaye'e duvar resimlerinin taşıdığı mesajı ve arkasındaki hikayeyi sordu.

" Filistin'de soykırım yaparken Senegal'de kurbanlık koyun dağıtmalarını en ağır şekilde kınıyoruz"

Ndiaye, grafitileri, baskı altındaki halkların mücadelesini görünür kılmak, duyurmak ve halkı bu konuda bilinçlendirmek için çizdiklerini söyledi.

Aynı zamanda İsrail'in Dakar Büyükelçiliğinin faaliyetlerine de şiddetle karşı çıktıklarını belirten Ndiaye, çizimler arasında yer alan "zehirli yardım" başlıklı kanlar içindeki kurbanlık koyunun hikayesini de şöyle anlattı:

"Siyonist İsrail, her yıl Senegal'de dar gelirli ailelere kurbanlık koyun dağıtıyor. Bir yandan Filistinlileri kendi topraklarında bombalarken, açlıktan öldürürken bir yanda başka bir Müslüman ülkede sözde kurban yardımı yapıyor. Bu rezilliği asla kabul etmiyoruz. Yıllardır onlardan gelen yardımlara karşı çıkıyorduk ancak Filistin'de soykırım yaparken Senegal'de kurbanlık koyun dağıtmalarını en ağır şekilde kınıyoruz. Zaten İsrail Büyükelçiliğinin varlığı başlı başına tartışma konusu. İsrail'in Dakar Büyükelçiliği kapatılmalı ve derhal İsrail'in Dakar büyükelçisi de sınır dışı edilmeli. Senegal halkına da çağrımız bu siyonist devletten gelen hiçbir yardımı kabul etmeyin."

Ndiaye, koyun çizimi yapılırken, yoldan geçen mahalle sakininin yanlarına gelerek "Bu koyun kurbanlık olamaz, bu sadece et" dediğini kendilerinin de bu ifadeyi Volofça çizimin yanına eklediklerini kaydetti.

Daha önce Dakar'ın Ouakam bölgesinde yaptıkları Filistin ve boykot temalı çizimlerin halk nezdinde ciddi bir farkındalık uyandırdığını vurgulayan Ndiaye, ezilen halkların hikayelerini kamusal alanlarda anlatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İsrail, 2006'dan bu yana kurbanlık koyun "bağışlıyor"

İsrail'in Dakar Büyükelçiliğinin dar gelirli ailelere kurban bayramı için 77 koyun bağışlaması ülkede ciddi tepkiye neden olmuştu.

Bağış törenine ilişkin fotoğraflar İsrail'in Dakar Büyükelçiliğinin X hesabında paylaşılmış ve sivil toplum örgütleri, "İsrail Büyükelçiliğinin bağışladığı koyunları yemek Filistin'de öldürülen çocukların etini yemekle aynı şey. Bu bir hayır işi değil, soykırımcı bir halkla ilişkiler çalışması." diyerek, bu yardımların kabul edilmemesi çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Dakar Büyükelçiliği 2006'dan bu yana her kurban bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerine bağış altında söz konusu faaliyeti sürdürüyor.

İsrailli Büyükelçi üniversitede yuhalanmıştı

Koyun bağışı programından birkaç gün önce de İsrail'in Dakar Büyükelçisi Yuval Waks da 27 Mayıs'ta Dakar'daki Cheikh Anta Diop Üniversitesinde (UCAD) davet edildiği bir panel öncesinde öğrenciler tarafından yuhalanmıştı.

Waks, tepkiler yüzünden konuşmasını yapamadan üniversiteden ayrılmak zorunda kalmış, öğrenciler ellerinde Filistin bayraklarıyla Waks'ın peşinden giderek "Özgür Filistin" sloganları atmıştı.

Gambiya, Gine, Gine Bissau, Kabo Verde ve Çad'a da akredite olan Waks, güven mektubunu 8 Mayıs'ta Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ye sunmuştu.

Senegal ile Filistin'in tarihi dostluğu

Senegal'in Filistin ile bağları, Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasından sonraya, 1960'lı yıllara dayanıyor.

Filistin'in bağımsızlığına verdiği destek herkesçe bilinen Senegal'in ilk Cumhurbaşkanı Leopold Sedar Senghor, Nijerya, Kamerun ve o dönem Zaire olarak bilinen Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden mevkidaşlarıyla Afrika Birliği Örgütü (OUA) adına İsrail'de arabuluculuk misyonunda yer almıştı.

Senegal, 1975'ten bu yana aralıksız şekilde Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanılması Komitesine başkanlık ediyor.

Topraklarında 1989'da Filistin'in diplomatik misyon açmasına izin veren ilk Afrika ülkelerinden olan Senegal, aynı zamanda eski Filistin Devlet Başkanı Yasir Arafat'a diplomatik pasaport veren ilk ülkeler arasında yer alıyor.

Senghor döneminde, 1973'teki Arap-İsrail Savaşı sonrasında İsrail ile 1992'ye kadar tüm diplomatik ilişkileri koparan Senegal, Filistin'in Afrika'daki en yakın dostlarından biri olarak tanımlanıyor.