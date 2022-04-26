Senegal'de geçen yıl 399 kişi sıtmadan öldü - Haberler

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Senegal'de geçen yıl 399 kişi sıtmadan öldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
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Senegal'de geçen yıl 399 kişi sıtmadan öldü

Senegal'de geçen yıl 536 bin 850 kişinin sıtmaya yakalandığı ve bunlardan 399'unun hayatını kaybettiği bildirildi.

Senegal'de geçen yıl 536 bin 850 kişinin sıtmaya yakalandığı ve bunlardan 399'unun hayatını kaybettiği bildirildi.

Senegal Sıtma ile Mücadele Programı Koordinatörü Doudou Sene, basına yaptığı açıklamada, ülkede sıtma vakalarının bir önceki yıla oranla artış gösterdiğini söyledi.

Sene, 2020'de 445 bin 313 sıtma vakasına rastlandığına, bu sayının 2021'de 536 bin 850 olarak kaydedildiğine dikkati çekti.

Sıtma kaynaklı ölümlerin de arttığına vurgu yapan Sene, hastalık nedeniyle 2020'de 373, 2021'de ise 399 kişinin öldüğünü dile getirdi.

Her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor

En çok Afrika'da görülen sıtma, her iki dakikada bir çocuğun ölümüne neden oluyor.

Hastalık nedeniyle kıta genelinde her yıl ortalama 500 bin kişi hayatını kaybederken ölenlerin yarısını çocuklar oluşturuyor.

Parazit taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan ve ortalama 7 günlük kuluçka süresinin ardından ortaya çıkan sıtma, ateş, titreme, terleme, baş ağrısı, bulantı, kusma, kas ağrısı ve halsizlik gibi belirtiler veriyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Senegal, Güncel, Haberler

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