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Senegal'de Fanal Festivali Kültürel Mirası Yaşatıyor

Senegal'de Fanal Festivali Kültürel Mirası Yaşatıyor
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Senegal'in Sain-Louis kentinde, Fransa sömürge döneminden kalma renkli Fanal Festivali, yerel halk ve turistler tarafından coşkuyla kutlanıyor. 18. yüzyıldan beri süregelen gelenekler, kentin tarihini ve kültürel mirasını gözler önüne seriyor.

Senegal'in Sain-Louis kentinde, Fransa sömürge döneminden miras kalan renkli yıl sonu kutlamaları kentin tarihine ışık tutarken, yerel halk tarafından da ilgiyle takip ediliyor.

Fransa sömürge döneminde, 1895'ten 1902'ye kadar Fransız Batı Afrika'sının (AOF) siyasi başkenti, 1957'ye kadar da Senegal ve Moritanya'nın başkenti olarak kabul edilen Saint-Louis'de hala kolonyal dönemden kalma bazı gelenekler yaşatılmaya devam ediyor.

Kentte, her yıl sonunda,"fanal" ismi verilen ve boyutları insan boyunu aşan rengarenk ışıklı fenerler, kalabalıklar eşliğinde şehrin sokaklarında dolaştırılması bu geleneklerin başında geliyor. Tarihi 18. yüzyıla dayanan bu gelenek son 24 yıldır festival olarak kutlanıyor.

Kentin en ünlü toplanma noktası Baya Meydanı'nda yapılan 24. Fanal Festivali'ne, Kültür, Yaratıcı Sektörler ve Tarihi Mirastan sorumlu Devlet Sekreteri Bacary Sarr, festivalin organizatörü gazeteci Marie Madeleine Diallo, kent yetkilileri, yerel halk ve çok sayıda yabancı turist katıldı.

Bu yıl, "Kalkınmanın itici gücü: Kültür" temasıyla düzenlenen festivalde ışıklandırılmış 3 fanal (dev fener), yerel danslar ve şarkılar eşliğinde kentin meydanına getirildi. Bu fenerler, 31 Aralık akşamı kent sokaklarında gezdirilecek.

Gece yarısı Noel ayinine giden kadınlardan ilhamla başladı

Fransız Batı Afrikası'nın başkenti olması nedeniyle o dönem kalabalık bir yabancı nüfusa ev sahipliği yapan Saint-Louis'de fanal geleneğinin gece yarısı Noel ayinine giden kadınlardan ilhamla başladığına inanılıyor.

Fanal Festivali'nin, 18. yüzyılda, Avrupalı erkeklerle evlenen ve "signare" adı verilen Afrikalı veya melez kadınların, Noel ayinine gidişi zaman içerisinde bir kutlamaya dönüştü.

Ayin için en güzel kıyafetlerini giyen signarelerin, henüz elektriğin olmadığı kent sokaklarını, hizmetçilerinin taşıdığı fenerler eşliğinde geçerek, karanlıkta ışıl ışıl bir görüntü oluşturması, fanal festivalinin de temelini oluşturdu.

Bugün ise ahşap ve kartondan yapılan devasa fenerler, 30 Aralık akşamı havanın kararmasıyla, Saint-Louis'nin farklı mahallelerinden sokağa çıkıyor.

Fenerler, kalabalıkların eşliğinde kentin bilinen noktalarında gezdiriliyor ve son olarak Baya Meydanı'na getiriliyor.

Fenerlere, uzun külah şeklindeki şapkalarıyla dikkati çeken signare kostümleri giyen genç kızların yanı sıra geleneksel kıyafetler giymiş kadınlar da eşlik ediyor.

Fanal Festivali'nde, Senegal'e ait birçok kültürel öge de çeşitli gösteri ve etkinliklerle halkın beğenisine sunuluyor.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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