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Senegal'de Eski Bakanlar Kovid-19 Fonunu Kötüye Kullanmakla Suçlanıyor

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Senegal'de, 2020-2021 döneminde Kovid-19 ile mücadele için ayrılan kamu fonunun kötüye kullanılmasıyla ilgili 5 eski bakan ve 27 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Söz konusu fonun değeri 1 milyar CFA olarak belirtiliyor ve dosyalar Ulusal Meclise gönderildi.

Senegal'de aralarında 5 eski bakanın da bulunduğu 32 kişi, Kovid-19 salgınıyla mücadele için sağlanan kamu fonunu kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Dakar Savcılığından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall hükümetinde görev yapan 5 eski bakan ve 27 kişi hakkında 2020-2021 döneminde Kovid-19'la mücadele için ayrılan 1 milyar CFA (1,5 milyar avro) değerindeki kamu fonunu kötüye kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu bakanların ismi paylaşılmazken, 27 kişinin içinde kamu görevlilerinin yanı sıra moda ve sanat dünyasından isimlerin olduğu kaydedildi.

Eski bakanlarla ilgili dosyaların incelenmek üzere Ulusal Meclise gönderildiği ve söz konusu isimler hakkında dava açılıp açılmayacağına da Yüksek Adalet Divanının karar vereceği öğrenildi.

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Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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