Senegal'de Eski Bakanlar Kovid-19 Fonunu Kötüye Kullanmakla Suçlanıyor

Senegal'de aralarında 5 eski bakanın da bulunduğu 32 kişi, Kovid-19 salgınıyla mücadele için sağlanan kamu fonunu kötüye kullanmakla suçlanıyor.

Dakar Savcılığından yapılan açıklamada, eski Cumhurbaşkanı Macky Sall hükümetinde görev yapan 5 eski bakan ve 27 kişi hakkında 2020-2021 döneminde Kovid-19'la mücadele için ayrılan 1 milyar CFA (1,5 milyar avro) değerindeki kamu fonunu kötüye kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, söz konusu bakanların ismi paylaşılmazken, 27 kişinin içinde kamu görevlilerinin yanı sıra moda ve sanat dünyasından isimlerin olduğu kaydedildi.

Eski bakanlarla ilgili dosyaların incelenmek üzere Ulusal Meclise gönderildiği ve söz konusu isimler hakkında dava açılıp açılmayacağına da Yüksek Adalet Divanının karar vereceği öğrenildi.