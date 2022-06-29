Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 8 kişi öldü - Haberler

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Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 8 kişi öldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
Senegal'de düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı, 8 kişi öldü

Senegal'in güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Senegal'in güneyinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kazanın yaşandığı Ziguinchor Valisi Guedj Diouf, yerel basına yaptığı açıklamada, Kafountine ilçesi açıklarında 100'den fazla düzensiz göçmeni taşıyan teknenin alabora olarak battığını söyledi.

Kazada 92 kişinin kurtarıldığını belirten Diouf, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını kaydetti.

Teknenin güzergahı bilinmezken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Senegal'de işsiz gençler, daha iyi yaşam umuduyla kıyı kentlerinden kaçak yollarla İspanya'nın Kanarya Adaları'na geçmeye çalışıyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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