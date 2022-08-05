Senegal'de düzenlenen genel seçimde iktidar partisi çoğunluğunu kaybetti Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı (APR), ülkede 31 Temmuz'daki genel seçimlere göre Ulusal Mecliste salt çoğunluğu yitirdi. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'in iktidar koalisyonu Cumhuriyet İttifakı (APR), ülkede 31 Temmuz'daki genel seçimlere göre Ulusal Mecliste salt çoğunluğu yitirdi. Ulusal Oy Sayım Komisyonu Başkanı Aly Ba, yaptığı açıklamada, APR'in meclisteki 165 sandalyeden 82'sini kazandığını duyurdu. Ousmane Sonko'nun liderlik ettiği ana muhalefet partisi Yewwi Askan Wi'nin (Halkı özgürleştirin) 56 sandalye kazandığını kaydeden Ba, müttefiki Wallu Senegal'in ise 24 sandalye aldığını söyledi. Ba, geri kalan 3 sandalyenin küçük koalisyona gittiğini ifade etti. Partiler, nihai sonuçları gelecek hafta sonuna kadar açıklayacak olan Anayasa Konseyine başvurabilecek. Ülkede 31 Temmuz'da düzenlenen genel seçimlerde, iktidar koalisyonu APR ve muhalefetteki Yewwi Askan Wi, seçimleri kazandıklarını iddia etmişti. Milletvekili seçiminin, 2024'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi test niteliği taşıdığı belirtiliyor. Senegal'de 1960'taki bağımsızlığından bu yana ilk kez iktidar partisinin grubu Parlamentodaki mutlak çoğunluğunu kaybetti. İktidar partisi, ülkede 2017'de düzenlenen genel seçimlerde 125 sandalye kazanmıştı. Güncel AA / Adam Abu Cumhuriyet Senegal Güncel Haberler

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