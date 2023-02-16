Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimleri 25 Şubat 2024'te yapılacak Güncel Haberler Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gelecek sene şubatta yapılacağı duyuruldu. Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimlerinin gelecek sene şubatta yapılacağı duyuruldu. İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, cumhurbaşkanlığı seçimleri 25 Şubat 2024'te yapılacak. Mevcut Cumhurbaşkanı Macky Sall, ilk kez 2012'de, ardından 2019'da seçilmişti. Sall'in 2024'teki seçimlerde aday olup olmayacağı henüz bilinmese de muhalefet partisi PASTEF lideri Ousmane Sonko adaylığını açıklamıştı. Anayasaya göre, bir cumhurbaşkanı üst üste en fazla 2 kez aday olabiliyor. Kaynak: AA / Güncel Senegal Güncel Haberler

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