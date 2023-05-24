Senegal'de cumhurbaşkanı adayı Sonko'nun duruşması sona erdi

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'nun bir kadına tecavüz etmekle suçlandığı dava sona erdi.

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'nun bir kadına tecavüz etmekle suçlandığı dava sona erdi.

Yerel basındaki habere göre Sonko, Issa Ndiaye başkanlığında yaklaşık 20 saat süren duruşmaya, mahkemenin adil olmadığını öne sürerek katılmadı.

Sonko ile ilgili dün başlayan yargılama süreci sonuçlandı.

Mahkeme Sonko'ya verilen cezaya dair bilgi paylaşmazken kararın gelecek hafta açıklanacağı kaydedildi.

Polis ile Sonko'nun destekçileri arasında Ziguinchor kentinde 16 Mayıs'ta çıkan çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Çıkan olaylar sonrası Dakar Yüksek Mahkemesi davayı ertelemiş ve duruşma dün yeniden başlamıştı.

Sonko suçlamaları reddediyor

Suçlamaları reddeden Sonko, kendisine komplo kurulduğunu ve 25 Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylığının engellenmeye çalışıldığını savunuyor.

Sonko hakkında 2021'de bir güzellik salonu çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan ve kamuoyunda "Sweet Beauty" olarak bilinen davanın bugün sonuçlanması bekleniyordu.

Muhalif lider, geçen hafta, Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle açılan ve temyize giden davada 6 ay ertelemeli hapis cezası almıştı.

Seçim kanununa göre bir cumhurbaşkanı adayı, seçilme hakkını 6 ay veya 6 aydan fazla ertelemeli hapis cezası alırsa kaybediyor.