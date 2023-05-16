Senegal'de cumhurbaşkanı adayı Sonko'nun davası şiddet olayları sonrası ertelendi

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'nun tecavüz davası, çıkan şiddet olayları sonrası 23 Mayıs'a ertelendi.

Polis ve Sonko'nun destekçileri arasında Ziguinchor kentinde dün çıkan çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetti.

Ziguinchor kentinin yanı sıra başkent Dakar'da da 20 otobüs ateşe verildi, polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Dakar Yüksek Mahkemesi, davanın 23 Mayıs'ta görülmesini kararlaştırdı.

Suçlamaları reddeden Sonko, kendisine komplo kurulduğunu ve 25 Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylığının engellenmeye çalışıldığını savunuyor.

Sonko hakkında 2021'de bir güzellik salonu çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan ve kamuoyunda "Sweet Beauty" olarak bilinen davanın bugün sonuçlanması bekleniyordu.

Muhalif lider, geçen hafta, Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle açılan ve temyize giden davada 6 ay ertelemeli hapis cezası almıştı.

Seçim kanununa göre, bir cumhurbaşkanı adayı, seçilme hakkını 6 ay veya 6 aydan fazla ertelemeli hapis cezası alırsa kaybediyor.