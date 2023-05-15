Senegal'de cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko'nun destekçileri polisle çatıştı

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko hakkında açılan tecavüz davasının karar duruşması öncesinde polis ile protestocular arasında çatışma çıktı.

Senegal'de muhalif lider ve cumhurbaşkanı adayı Ousmane Sonko hakkında açılan tecavüz davasının karar duruşması öncesinde polis ile protestocular arasında çatışma çıktı.

Ulusal medyada yer alan görüntülerde, kararın açıklanacağı 16 Mayıs öncesinde Sonko'nun belediye başkanı olduğu Ziguinchor kentinde Sonko taraftarları polisle çatıştı ve yolları barikatlarla kapattı.

Çıkan çatışmada bazı göstericiler yaralandı.

Öte yandan, hakkındaki dava nedeniyle zorla mahkemeye götürülmesi beklenen Sonko'nun destekçileri dün belediye başkanının Ziguinchor'daki evinde canlı kalkan oluşturdu.

Suçlamaları reddeden Sonko, kendisine komplo kurulduğunu ve 25 Şubat 2024'te yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinde adaylığının engellenmeye çalışıldığını savunuyor.

Sonko hakkında 2021'de bir güzellik salonu çalışanına tecavüz ettiği iddiasıyla açılan ve kamuoyunda "Sweet Beauty" olarak bilinen dava yarın sonuçlanacak.

Muhalif lider, geçen hafta, Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle açılan ve temyize giden davada 6 ay ertelemeli hapis cezası almıştı.

Seçim kanununa göre, bir cumhurbaşkanı adayı, seçilme hakkını 6 ay veya 6 aydan fazla ertelemeli hapis cezası alırsa kaybediyor.