Senegal'de Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı Güncel Haberler Senegal'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Senegal'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas'ın ev sahipliğinde, Büyükelçilik'te düzenlenen resepsiyona, Dakar'da mukim yabancı diplomatlar, iş insanları, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. İstiklal Marşı ve Senegal Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Türkiye Cumhuriyeti Dakar Askeri Ataşesi Tuğgeneral Levent Sabahattin Güldağı, Büyük Taaruz'un tarihine ilişkin sunum yaptı. Büyükelçi Kavas da konuşmasında Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümünün kutlandığını belirterek 30 Ağustos'un Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli günü olduğunu kaydetti. Resepsiyonda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajı da okundu. Program, Büyükelçiliğin bahçesine fidan dikimiyle sona erdi. Güncel Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Büyükelçilik Türkiye Senegal Güncel Haberler

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