Senegal'de Ateş Gösterisi ve Geleneksel Müzik Şovu

Güncelleme:
Senegalli Ngueweul Rythme müzik topluluğu, Dakar yakınlarında düzenledikleri ateş gösterisiyle yerel kültürü tanıttı. Kurucusu Cheikh Ma Djimbira Ndiaye, Senegal'in kültürel zenginliğine dikkat çekerek, Afrikanın tüm güzelliklerinin keşfedilmesi gerektiğini vurguladı.

Senegalli geleneksel müzik ve dans topluluğu Ngueweul Rythme, ülkeye özgü perküsyonlar eşliğinde ateş gösterisi düzenledi.

Dakar yakınlarında, Atlas Okyanusu kıyısında gece yarısı düzenlenen gösteride, geleneksel perküsyonlar çalan grup üyelerine ateş cambazları eşlik etti.

Turistler için düzenlenen gösteri, yerel ritimler eşliğinde söylenen şarkılar ve danslarla sona erdi.

Ngueweul Rythme'in kurucusu Cheikh Ma Djimbira Ndiaye, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu tarz gösterilerle Senegal kültürünü en iyi şekilde tanıtmaya çalıştıklarını söyledi.

Afrika'nın turizm noktasında sadece safari için tercih edildiği yönünde yanlış bir algının olduğuna dikkati çeken Ndiaye, şunları söyledi:

"Senegal, kültür ve din turizmi açısından oldukça zengin bir ülke. Burada her dans, her ritim, her perküsyon aslında bir hikaye anlatıyor. Yıllardır grubumla Senegal'in bu renkli kültürünü tanıtmak için çabalıyorum. Afrika'da turizm denilince akla genellikle safari geliyor. Oysa bu kıtada her ülkede birbirinden farklı güzellikler bulmak mümkün."

Aynı zamanda geçen yıl Dakar Karnavalının Sanat Yönetmenliğini de yapan Ndiaye, Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde de performans sergilediğini söyledi.

Ndiaye, "Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman hanımefendinin daveti üzerine 29 Ekim resepsiyonunda muhteşem bir gece düzenledik. Normalde sadece turistlerle çalışıyoruz ama o gece birçok Senegalli yanımıza gelerek ilk kez böyle bir şov izlediklerini ve çok etkilendiklerini söyledi." diye konuştu.

"Perküsyonun gücü" isimli bir belgesel hazırlayan Ndiaye, Senegal'de bir insanın aslana dönüştüğü geleneksel "Simb (sahte aslan)" karakterini konu alan bir müzikal üzerinde çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
Haberler.com
