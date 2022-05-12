Senegal'de ambalaj, gıda ve kozmetik fuarı başladı

Senegal'in başkenti Dakar'da gıda, ambalaj ve güzellik, kozmetik ve hijyen fuarı eş zamanlı kapılarını açtı.

Başkent Dakar yakınlarındaki Abdou Diouf Uluslararası Konferans Merkezi'nde başlayan Senefood (gıda), Senepack (ambalaj) ve güzellik, kozmetik ve hijyen (BCH) fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuarın açılışı Senegal Ticaret Bakanı Aminata Assome Diatta ve fuarın organizatörü Hage Fuar Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Ali Kalkan tarafından yapıldı.

Bakan Diatta, daha sonra fuar alanındaki stantları ziyaret ederek katılımcılarla sohbet etti.

Kalkan, AA muhabirine, Senegal'de uzun yıllardır fuar organizasyonları yaptıklarını belirterek 31'ü Türk olmak üzere fuara toplam 70 firma katıldığını söyledi.

Üretimin olmadığı ülkelerde temel sektörlerin çok önem arz ettiğini dile getiren Kalkan, Senegal'de de üretimin yeni yeni geliştiğini anlattı.

"Afrika'da rüzgar Türkiye'den yana"

Muhammed Ali Kalkan; gıda, ambalaj, hijyen, kozmetik ve güzellik sektöründe hem distribütör satıcı bulma hem de yatırım yapma noktasında Senegal'in fırsatlarla dolu olduğuna dikkati çekti.

Türk ihracatçıların genelde yakın pazarları tercih ettiğinin altını çizen Kalkan, "Hem ihracatçılarımıza hem de üreticilerimize, Afrika pazarının tamamını ama özellikle de Senegal'i irdelemelerini ve pazarda gelip zaman geçirmelerini tavsiye ediyorum. Burada herkes için fazlasıyla iş var. Rüzgar tamamen Türkiye'den yana. Boş çıkmayacakları bir pazar." dedi.

Kalkan, Senegal pazarının hızla geliştiğine, tüketim alışkanlıklarının değiştiğine ve tedarik zincirinin oturduğuna vurgu yaparak Senegal'in bölgesindeki ticaret merkezi olduğunu söyledi.

"Senegalliler Türk çikolatasını çok sevecek"

Fuara katılan Elit Çikolata İhracat Uzmanı Seynabou Diop da ilk gün olmasına rağmen standa yoğun ilgi olduğunu belirterek ürünlerin kalitesi ve paketlemesinin çok beğenildiğini ifade etti.

Diop, "Senegal'de çikolata sektörüne daha ziyade Fransa ve Belçika hakim ancak eminim Senegalliler Türk çikolatalarını da çok sevecek." diye konuştu.

Elit Çikolata İhracat Müdürü Murat Şenol da Afrika'da Libya, Cezayir ve Mısır gibi ülkelere halihazırda ihracat gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Şenol, 98 yıllık bir firma olarak şimdi de Sahra Altı Afrika'ya girmek istediklerini, bu noktada Senegal'deki en büyük zincir marketlerle çeşitli görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Kişisel bakım ve kozmetik firması Procsin'in ihracat direktörü Sinan Eraslan, Senegal'de ilk kez fuara katıldıklarını ve Procsin'i Afrika'ya tanıtmak istediklerini vurguladı.

Eraslan, firmanın 17 yıldır Türkiye'de faaliyet gösterdiğini, son 6 aydır da ihracata yöneldiklerini anlattı.

Şimdilik Afrika'da sadece Morityus'ta olduklarını belirten Eraslan, yakın zamanda Senegal başta olmak üzere Afrika pazarına girmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Fuar 14 Mayıs'ta sona erecek.