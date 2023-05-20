Senegal'de 19 Mayıs nedeniyle futbol turnuvası düzenlendi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Senegal'in başkenti Dakar'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından Batı Afrika'nın en büyük üniversitesi Cheikh Anta Diop Üniversitesi (UCAD) işbirliğiyle fakülteler arası futbol turnuvası düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, Senegal'in başkenti Dakar'da Yunus Emre Enstitüsü tarafından Batı Afrika'nın en büyük üniversitesi Cheikh Anta Diop Üniversitesi (UCAD) işbirliğiyle fakülteler arası futbol turnuvası düzenlendi.

Final müsabakasını Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Cheikh Anta Diop Üniversitesi Rektörü Ahmadou Aly MBAYE, Senegal'de bulunan Türk kurum, kuruluşlarının temsilcileri ve binlerce öğrenci izledi.

Yoğun ilgiyle takip edilen final müsabakasının ardından düzenlenen törende, şampiyon takımın yanı sıra, finalist takıma, en centilmen takıma ve mevkilerine göre en iyi futbolculara çeşitli ödüller verildi.

Bu yıl UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'da düzenlenecek olması sebebiyle Türkiye'ye özgü desenlerle tasarlanmış şampiyonlar ligi topuyla oynanan final karşılaşmasına ülke basından da ilgi büyüktü.