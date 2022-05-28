Senegal'da Bir Hastanede Çıkan Yangında 11 Bebek Hayatını Kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Senegal'da Bir Hastanede Çıkan Yangında 11 Bebek Hayatını Kaybetti

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Senegal'da Bir Hastanede Çıkan Yangında 11 Bebek Hayatını Kaybetti

DAKAR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Senegal'in Tivaouane kentindeki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh hastanesinin yenidoğan bölümünde çıkan yangının ardından olay yerinde toplanan insanlar, 26 Mayıs 2022.

DAKAR, 27 Mayıs (Xinhua) -- Senegal'in Tivaouane kentindeki Mame Abdou Aziz Sy Dabakh hastanesinin yenidoğan bölümünde çıkan yangının ardından olay yerinde toplanan insanlar, 26 Mayıs 2022. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Çarşamba gününün ilerleyen saatlerinde yaptığı açıklamada başkent Dakar yakınlarındaki hastanede çıkan yangında 11 bebeğin hayatını kaybettiğini söylemişti. (Fotoğraf: Dieylani Seydi/Xinhua)

Xinhua / Güncel

cumhurbaşkanı Senegal Mayıs Aziz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title