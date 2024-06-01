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Senegal Cumhurbaşkanı Temizlik Yaptı

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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Ulusal Temizlik Günü'nde (set-setal) başkent Dakar'ın banliyölerinden Thiaroye'da temizlik yaparak çöpleri topladı. Etkinliğe birçok Senegalli ve hükümet üyesi de katıldı.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Ulusal Temizlik Günü'nde (set-setal) temizlik yaptı.

Cumhurbaşkanı Faye, başkent Dakar'ın banliyölerinden Thiaroye'da temmuzda başlayacak yağış sezonu öncesi bölgedeki çöpleri topladı.

Etkinliğe Su ve Sanitasyon Bakanı Cheikh Tidiane Dieye'in yanı sıra yediden yetmişe birçok Senegalli katıldı.

İlk kez bu yıl kutlanan 1 Haziran Ulusal Temizlik Günü kapsamında ülkenin farklı kentlerinde birçok hükümet üyesi de temizlik faaliyetlerinde yer aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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