Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Soçi'de Putin ile görüşecek - Haberler

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Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Soçi'de Putin ile görüşecek

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Soçi'de Putin ile görüşecek

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı da olan Sall'in, AfB Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat ile Rusya'yı ziyaret edeceği duyuruldu.

Açıklamada, Sall ve Mahamat'ın, 3 Haziran'da Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşeceği kaydedildi.

AfB Dönem Başkanı Sall, her fırsatta, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Afrika'nın ciddi bir gıda kriziyle karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, her iki tarafla da görüşmek istediğini dile getiriyordu.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, 2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.

Halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan karşılarken bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ının üzerine çıkıyor.

Somali ve Benin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 100'ünü bu ülkelerden yaparken Mısır'da bu oran yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.

Benin, Tanzanya, Sudan, Madagaskar, Kongo, Ruanda ve Senegal gibi 16 ülke ise ithalatın yüzde 50'den fazlasını bu iki ülkeden gerçekleştiriyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

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