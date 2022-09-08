Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Polonyalı mevkidaşı Duda ile görüştü

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile görüştü.

Polonya'nın Dakar Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Duda'nın 3 ülkeden oluşan Afrika turunun son ayağı Senegal'e geldiği belirtildi.

Açıklamada, Duda'nın hem Senegal'i hem de Batı Afrika'yı ilk kez ziyaret ettiği vurgulanarak, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Sall ile görüştüğü kaydedildi.

Görüşmede iki liderin ikili iş birliğine ilişkin bazı konu başlıklarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşının Afrika üzerindeki etkileri gibi meseleleri de ele aldığı bildirildi.

Görüşme sonrasında ülkeler arasında spor ve ekonomik iş birliği alanlarında iki anlaşma imzalandı.