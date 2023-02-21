Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Güncel Haberler Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal arama kurtarma ekibini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Senegal arama kurtarma ekibini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Sall, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay'da bulunan Senegal arama kurtarma ekibini ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sundu. Sall, Senegal'in bu zorlu dönemde Türk halkı ve hükümetiyle dayanışma içinde olduğunu kaydetti. Senegal hükümeti, geçen haftalarda 30 kişilik bir arama kurtarma ekibini Türkiye'ye göndermişti. Güncel Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Recep Tayyip Erdoğan Senegal Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.