Senegal Cumhurbaşkanı Sall, Biden ile görüştü Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, aynı zamanda Afrika Birliği Dönem Başkanlığı görevini de yürüten Sall'in, Almanya'nın Bavyera eyaletinde Elmau Sarayı'nda düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile bir araya geldiği belirtildi. İki liderin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın Afrika'daki gıda güvenliği üzerindeki etkilerini ele aldığı kaydedildi. Görüşmede, Küresel Altyapı ve Yatırım Ortaklığı planının kapsamında Senegal'de yıllık milyonlarca doz aşı üretimine olanak verecek aşı üretim tesisine yatırımların da konuşulduğu vurgulandı. AA / Fatma Esma Arslan - Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Joe Biden Senegal Güncel Haberler

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