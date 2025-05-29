Senegal Cumhurbaşkanı Eşinden Türk Mutfağı Haftası Etkinliği

Senegal Cumhurbaşkanı Eşinden Türk Mutfağı Haftası Etkinliği
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Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye, Dakar'da Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliğiyle düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinliğinde kadın büyükelçilerle Kayseri yağlaması yaptı. Etkinlik sonrası Türk mutfağının sosyal ve kültürel önemine dikkat çekildi.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye'ın eşi Marie Khone Faye, Dakar'da kadın büyükelçilerle Kayseri yağlaması yaptı.

Türk Mutfağı Haftası kapsamında Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği ve Dakar Yunus Emre Enstitüsü (YEE) işbirliğinde Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliği'nde mutfak atölyesi düzenlendi.

Atölyede Faye, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman, Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe ile kadın büyükelçiler, şef Yunus Emre Akkor'un talimatlarıyla hamur açtı, Kayseri yağlaması yaptı.

Atölye, Faye'ın onuruna verilen Türk mutfağından lezzetlerden oluşan akşam yemeğiyle devam etti.

Yemeğe, kadın büyükelçilerin yanı sıra Dakar Büyükelçiliğindeki kadın çalışanlar da katıldı.

Yemek öncesi konuşan Büyükelçi Sağman, gastronominin birleştirici gücünden bahsederek, Türk kültüründe yemek yemenin, karın doyurmanın ötesinde sosyalleşme ve paylaşma anlamına geldiğini söyledi.

Sağman, bu akşam Faye'ı ağırlamaktan onur duyduklarını belirterek, şef Akkor'a da Türk Mutfağı Haftası kapsamında düzenledikleri etkinlikler için teşekkür etti.

Yemek sonunda Büyükelçi Sağman, Faye'a, Türk foto muhabiri Cem Özdel'in bir fotoğrafını armağan etti.

Kaynak: AA / Fatma Esma Arslan Özdel - Güncel
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