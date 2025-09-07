Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Faye, 3 Bakanlıkta Görev Değişikliği Yaptı

Senegal'de Cumhurbaşkanı Bassirou Faye, 3 bakanlıkta görev değişimi yaptı.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, Cumhurbaşkanı Faye'nin Dışişleri, Adalet ve İçişleri bakanlıklarında değişiklik yaptığı duyuruldu.

Dışişleri Bakanı Yassine Fall Adalet Bakanlığına, eski Birleşmiş Milletler nezdinde Senegal Daimi Temsilcisi Cheikh Niang Dışişleri Bakanlığına, avukat Mouhamadou Bamba Cisse ise İçişleri Bakanlığına getirildi.

Cumhurbaşkanı Faye, 24 Mart 2024'te düzenlenen seçimde ilk turda oyların yüzde 54,2'sini alarak sandıktan zaferle çıkmıştı.

44 yaşındaki Faye, yalnızca Senegal'in değil Afrika'nın da seçilmiş en genç cumhurbaşkanı ünvanını almıştı.

Faye, aynı zamanda Senegal'de ilk turda seçilen ilk muhalif cumhurbaşkanı adayı olarak tarihe geçmişti.