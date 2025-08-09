Senegal Başbakanı Sonko: "Türkiye ile çok daha fazlasını yapabileceğimize inanıyoruz"

Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Türkiye'nin Senegal'e çok yatırım yaptığını belirterek, "Bu yeterli değil, Türkiye ile çok daha fazlasını ve daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz." dedi.

Başbakan Sonko, İstanbul'da düzenlenen Türkiye- Senegal İş Forumu'nda konuştu.

Senegal'in geçen sene düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden sonra egemenlik, sosyal adalet ve refah konusunda yeni bir yola girdiğine dikkati çeken Sonko, devlet, özel sektör ve yabancı yatırımcılar arasında bir ortaklık modeli kurarak ülkeyi dönüştürmek istediklerini söyledi.

Sonko, Senegal'i başta Türkiye olmak üzere tüm yabancı özel sektör için yatırım sahası haline getirmek istediklerine vurgu yaparak, "Ülkemizdeki istikrar, coğrafi konumumuz, doğal ve insan kaynağımız ile rekabetçi iş ortamımız bize avantaj sağlıyor. Senegal, Türkiye ile elektrik üretimi, üretimin büyük ölçüde insan gücüne dayalı olduğu sektörlerde sanayileşme, e-ticaret, yapay zeka, sağlık altyapıları, ilaç üretimi ve biyomedikal cihazların geliştirilmesi gibi alanlardaki işbirliğini güçlendirmek istiyor." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ile ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak istediğine de değinen Sonko, "Türkiye, Senegal'e halihazırda çok yatırım yapmış bir partner ancak bu yeterli değil. Türkiye ile çok daha fazlasını ve daha iyisini yapabileceğimize inanıyoruz." diye konuştu.

Sonko, Türk şirketleri, ülkenin en önemli sanayi ve lojistik merkezlerinden biri olarak planlanan, yatırım ve üretim için özel teşviklerin sunulduğu başkent Dakar yakınlarındaki Diass Özel Ekonomi Bölgesi'ne yatırım yapmaya davet etti.

Başbakan Sonko, Senegal'de 7-8 Ekim'de düzenlenecek "Invest in Senegal" forumunda Türkiye'yi ağırlamaktan onur duyacaklarını da sözlerine ekledi.