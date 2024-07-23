ASİM-SEN Genel Başkanı Karaca, toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 1 barajına tepki gösterdi

(ANKARA) - Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM- SEN) Genel Başkanı Özgür Karaca, Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği toplu sözleşme ikramiyesi için yüzde 1 baraj şartının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda vergi paketine eklenmesine tepki gösterdi. Karaca, "Örgütlenme özgürlüğümüze yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Bu getirilmeye çalışılan engellemeler, sarı sendikalarındaki dağılmayı engellemek için getirilmeye çalışılan düzenlemeler bizi yıldırmak yerine perçinliyor, direncimizi arttırıyor, yol yakınken dönmek lazım" dedi.

Sendikaların Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal ettiği kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemenin vergi paketine eklenmesine tepkileri sürüyor.

Askeri İş Yerlerinde Görevli Kamu Çalışanları Sendikası (ASİM- SEN) Genel Başkanı Özgür Karaca, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Bu düzen daha önce iki kere denendi"

"Burada sadece kendi sendikam adına değil Şehit Gazi Birlik Sendikaları Konfederasyonu, Yurt Sendikaları Konfederasyonu, Büro Birlik Sen Konfederasyonu, Sağlık Emekçileri Sendikası gibi birçok bağımsız ve yerel sendikaları temsilen buradayım. Meclis'e bugün gelmesi beklenen vergi yasasında perşembeyi cumaya bağlayan gece saat 03.30'da verilmiş olan önerge nedeniyle buradayız. İktidar partisi ve MHP milletvekillerinin verdiği bir önerge ile kamu görevlileri sendikalarının üyesi olduğu sendikalara yüzde 1 adı altında bir baraj uygulaması getirilmeye çalışılıyor. Üye sayısı yüzde 1'in altında olan sendika üyelerinin toplu sözleşme prim almalarının engelleneceği bir düzen oluşturulmaya çalışılıyor. Bu düzen daha önce iki kere denendi. 2020 yılında toplu sözleşmeye konularak yüzde 1 baraj getirildi ve bu sendikalarımız tarafından Danıştay'a taşındı. Danıştay, bunun Anayasa'ya aykırı olduğunu, kamu çalışanları arasında ayrımcılığa neden olduğunu tespit ederek iptal etti ama bununla yetinmediler. Daha sonra bir kanun maddesi haline getirerek ve yüzde 2 barajı koyarak Meclis gündemine getirdiler.

"Yol yakınken bu düzenlemeden dönmek lazım"

Bu kanunu CHP, Anayasa Mahkkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi de bir yıllık görüşme sonucunda 5 Mart 2024 tarihinde yayınlanan karar ile getirilmek istenen barajın örgütlenme özgürlüğüne bir darbe olduğunu, kamu çalışanları arasında ayrımcılık yapılamayacağına dair net bir ifade ile kanun maddesini iptal etti. Yine yetinmediler bu sefer de vergi yasası içinde bir madde haline getirerek bu sefer yüzde 1'e getirerek ama baraj uygulamasını koruyarak ve kamu çalışanları arasında yine ayrımcılık ortaya koyarak yeniden getirdiler. Komisyondan geçti, Meclis Genel Kurulu'na bugün gelmesini bekliyoruz. Meclis Genel Kurulu'nda bunun halledilmesini bekliyoruz. Bunu tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde, sadece sendikaya üye olanlar değil sendikaya üye olamayan polisler, infaz koruma memurları, yargı mensupları gibi zaten istese de sendikaya üye olamadığı için bu haktan faydalanamayan tüm kamu çalışanlarına verilecek şekilde bir düzenleme yapılmasını istiyoruz Meclis'ten. Yapılmaması durumunda AYM'nin kararı çok yeni. Bir kez daha iptal olmaması mümkün görünmüyor. Böyle olduğunda yasa maddesi iptal olduğu için daha önce belli bir süre de olsa bu haktan yararlanmış olan diğer kamu çalışanları da bu haktan faydalanamaz görünüyorlar, içinden çıkılamaz bir hal alıyor. Örgütlenme özgürlüğümüze yapılan bu saldırıyı kabul etmiyoruz. Hiçbir şekilde pes etmeyeceğiz. Bu getirilmeye çalışılan engellemeler, sarı sendikalarındaki dağılmayı engellemek için getirilmeye çalışılan düzenlemeler bizi yıldırmak yerine perçinliyor, direncimizi arttırıyor. O yüzden yol yakınken dönmek lazım."