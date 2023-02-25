Sendika Yetkilileri: ABD'de Maliyet Azaltma Önlemleri Raydan Çıkmalara Yol Açtı

NEW YORK, 24 Şubat (Xinhua) -- Demiryoluyla yük taşımacılığı sektöründe yıllardır süren maliyetleri düşürme ve personel azaltma önlemleri, raydan çıkan tren oranlarında artışa neden oldu.

NEW YORK, 24 Şubat (Xinhua) -- Demiryoluyla yük taşımacılığı sektöründe yıllardır süren maliyetleri düşürme ve personel azaltma önlemleri, raydan çıkan tren oranlarında artışa neden oldu. Bu da çalışanlar ve kamuoyu için giderek güvensiz bir ortam oluşmasına yol açtı.

ABC News'te Çarşamba günü yayımlanan ve ulusal sendika yetkililerinin görüşlerine yer verilen haberde bu açıklamaların, Ulaştırma Bakanı Peter Buttigieg'in, demiryolu şirketlerini, demiryolu güvenliğini desteklemek yerine güvenlik yönetmeliklerine karşı çıkmaya yönelik lobi çalışmalarına milyonlar harcamakla suçladığı 19 Şubat tarihli rapordan önce yapıldığı belirtildi.

Sendika yetkilileri, güvenlik önlemlerinin azaldığı şeklindeki sözleriyle, Ohio'nun Doğu Filistin kasabasında Norfolk Southern şirketine ait bir trenin raydan çıkması arasında doğrudan bir bağlantı kurmadı. Söz konusu kazada zehirli kimyasallar havaya ve su kaynaklarına karışarak yaklaşık 2.000 bölge sakininin evlerinden tahliye edilmesine ve kalıcı çevresel endişelere yol açmıştı.

Haberde, "Bununla birlikte federal denetimin artırılması taleplerine ise doğrudan bu kaza neden oldu. Bu kaza, kamu güvenliği pahasına daha fazla kar elde etmeye odaklanma konusunda uzun süredir devam eden duruşlarını yenilemelerine yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

Haberde ayrıca "işin kolayına kaçan" ve "çalışan ile kamu güvenliği açısından gerçek tehdit oluşturan" uygulamalara girişildiği iddia edilen en büyük yük demiryollarının federal denetiminin artırılması için sendika liderlerince çağrıda bulunulduğu bildirildi.