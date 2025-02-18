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Ankara'da öldürülen sendikacı Erdinç Koç'un cenazesi Kırşehir'de defnedildi

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Ankara'da bir sendika başkanının tabancayla öldürdüğü şube sekreteri Erdinç Koç, Kırşehir'de toprağa verildi. Taziyeleri kabul eden Koç'un ailesi, cenaze namazını kıldırdıktan sonra naaşı aile kabristanına defnetti.

Ankara'da, bir sendikanın şube başkanının çıkan tartışmada tabancayla öldürdüğü şube sekreteri Erdinç Koç'un (40) cenazesi, Kırşehir'de toprağa verildi.
Erdinç Koç'un cenazesi, Ankara'daki işlemlerinin ardından Kırşehir'deki Ahi Evran Camisi'ne getirildi.
Koç'un ailesi, burada taziyeleri kabul etti.
Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Koç'un naaşı, Eski Doğanlı köyündeki aile kabristanına defnedildi.
Törene, Koç'un ailesi ve yakınları ile sendika temsilcileri, üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde, dün Birleşik Metal İş Sendikası Anadolu Şube Başkanı Deniz Ilgan (50) ile Şube Sekreteri Erdinç Koç arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, Ilgan'ın yanındaki tabancayla ateş ettiği Koç, olay yerinde hayatını kaybetmişti. İntihar girişiminde bulunan ve ağır yaralanan Ilgan, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA / Serkan Güner - Güncel
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