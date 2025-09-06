Sendika Başkanı Mehlepçi: Yeni Yönetmelik Sağlık Çalışanlarını Değersizleştiriyor

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin, "Bu yönetmelik çalışanların adalet ve güven duygusunu sarsmakta, motivasyonlarını yok etmekte ve sağlık çalışanları arasında tükenmişliği en üst noktaya çıkarmaktadır. Bu düzenlemenin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz" dedi.

Aile sağlığı merkezi hekim, ebe ve çalışanlarının üyesi olduğu Birlik ve Dayanışma Sendikası, 5 Eylül 2025 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin açıklama yaptı. Yönetmelik ile sağlık çalışanlarının iş güvencesinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını belirten Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, objektiflikten uzak değerlendirme kriterleri ve keyfi performans ölçüleri ile söz konusu yönetmeliğin sağlık çalışanları ile hastaları karşı karşıya getirebileceğini kaydetti.

Yeni yayımlanan yönetmelik düzenlemesi ile sağlık çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırmaya yönelik hukuki ve idari kılıf hazırlandığını belirten Mehlepçi, "Bilimsel gerçeklerle ilgisi olmayan, objektiflikten uzak değerlendirme kriterleri özellikle 'hasta memnuniyeti' gibi keyfi performans ölçütleri hekimleri, ebeleri ve hemşireleri değersizleştirmekte, mesleki itibarlarını zedelemektedir. Aile sağlığı merkezlerinde verilen hizmetin kalitesi, memnuniyet anketleriyle değil, bilimsel veriler ve sağlık göstergeleri üzerinden değerlendirilmelidir" dedi.

Yargının iptal ettiği uygulamalar yeniden gündemde

Mehlepçi, bu yaklaşımın halk sağlığını öncelemekten çok, siyasi çıkar sağlamaya yönelik olduğunu ifade ederek daha önce yargı tarafından iptal edilen uygulamaların, yeni yönetmelik düzenlemeleriyle tekrar gündeme getirildiğine dikkat çekti. "Bu yönetmelik çalışanların adalet ve güven duygusunu sarsmakta, motivasyonlarını yok etmekte ve sağlık çalışanları arasında tükenmişliği en üst noktaya çıkarmaktadır" diyen Mehlepçi, söz konusu düzenlemenin, sağlık emekçilerini yeniden hastalarıyla karşı karşıya getirme tehlikesi barındırdığı uyarısında bulundu.

Mehlepçi, çalışma barışını ve hizmet kalitesini zedeleyen, halk sağlığına hiçbir katkısı olmayan, sağlık çalışanlarını değersizleştiren bu yönetmeliği kesinlikle kabul etmediklerini kaydederek "Bizler, halkın sağlığına ve sağlık çalışanlarının onuruna sahip çıkıyoruz. Bu düzenlemenin derhal geri çekilmesini talep ediyoruz" dedi.