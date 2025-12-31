Haberler

ABD'li senatörler, Wiles'ın Epstein belgelerine hangi yetkiyle eriştiğini açıklamasını istedi

Güncelleme:
ABD'li Demokrat Senatörler, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles'tan Jeffrey Epstein soruşturmasıyla ilgili belgelere erişim sürecini açıklamasını talep etti. Senatörler, Wiles'ın söz konusu belgelere ne zaman ve hangi yetkiyle eriştiğine ilişkin yanıt bekliyor.

ABD'li Demokrat Senatörler Sheldon Whitehouse ve Dick Durbin, kaleme aldıkları mektupta ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles'tan, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyasındaki belgelere yayımlanmadan önce hangi yetkiyle eriştiğini açıklamasını istedi.

Senatörler, Vanity Fair dergisinin 16 Aralık'ta yayımlanan röportajında Epstein dosyalarını okuduğunu ve Başkan Trump'ın dosyalarda yer aldığını bildiğini söyleyen Wiles'a, söz konusu belgelere erişim süreci ve içerikleri hakkında ayrıntılı sorular yöneltti.

Senatörler, Wiles'tan söz konusu belgelere yayımlanmadan önce ne zaman, nerede ve hangi yetkiyle eriştiğini açıklamasını istedi ve yöneltilen sorulara 5 Ocak'a kadar yanıt verilmesini talep ettiklerini vurguladı.

Mektupta, Wiles'a incelediği belgelerin içeriği, bu belgelerin büyük jüriye sunulup sunulmadığı, dosyalara ilk ne zaman ve hangi amaçla eriştiği ile söz konusu bilgileri Trump ile paylaşıp paylaşmadığına ilişkin sorular yöneltildi.

Ayrıca mektupta, "Adalet Bakanlığı veya Federal Soruşturma Bürosu dahil olmak üzere, Epstein dosyasındaki materyallerin incelenmesi, redaksiyonu, saklanması ya da yayımlanmasına ilişkin süreçlerdeki rolünüzü lütfen açıklayınız." ifadelerine yer verildi.

Vanity Fair ziyareti ABD gündemine oturmuştu

Amerikan Vanity Fair dergisi, 16 Aralık'ta Beyaz Saray yetkilileriyle fotoğraf çekimi gerçekleştirmiş ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Kalemi Susie Wiles ile röportaj yapmıştı.

Dergide bu kapsamda yayımlanan Wiles röportajı, ülke kamuoyunda ve Washington'da tartışmalara neden olmuştu.

Wiles, röportajda "Epstein dosyasını okuduğunu" ve Başkan Donald Trump'ın dosyada yer aldığını belirtmişti.

"Onun dosyada yer aldığını biliyoruz ve dosyada korkunç bir şey yaparken yer almıyor" ifadelerini kullanan Wiles, Trump'ın "Epstein'ın uçağında olduğunu, yolcu listesinde yer aldığını" aktarmıştı.

Wiles, "Onlar, bilirsiniz, genç, bekar, her neyse... Biliyorum bu, modası geçmiş bir kelime ama genç, bekar playboylar gibiydiler." açıklamasını yapmıştı.

-"Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası"

Amerikan kamuoyunda ve ABD Kongresi'nde artan baskılar üzerine Adalet Bakanlığı, himayesinde bulunan Epstein soruşturmasına ilişkin belgelerin bir kısmını, "Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası" kapsamında çevrim içi bir veri tabanında yayımlamaya başlamıştı.

Son yayımlanan dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın ismi daha sık yer alırken, federal savcıya ait bir e-posta, Trump'ın Epstein'e ait özel uçakla daha önce bilinenden fazla seyahat ettiğini ortaya koymuştu.

Trump'ın 1993-1996 yıllarında en az 8 uçuşta yolcular arasında olduğu, bazı uçuşlarda Epstein'ın eski kız arkadaşı ve işbirlikçisi Ghislaine Maxwell'in de bulunduğu görülmüştü.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile incelemesi sonucunda ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Aybüke İnal Kamacı - Güncel
