Senatörlerden Savunma Bakanı Hegseth'e Uyuşturucu Saldırıları Üzerine Denetim Sözü

Güncelleme:
ABD Senatörleri Roger Wicker ve Jack Reed, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları üzerine verdiği öldürme emirlerine ilişkin denetim sözü verdiklerini açıkladı. Komite, olayları araştıracak ve gerekli soruları yöneltecek.

ABD'li Senatörler Roger Wicker ve Jack Reed, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, okyanus üzerinden uyuşturucu taşıdıkları iddia edilen teknelerdeki herkesi öldürme emri vermesi konusunda 'güçlü denetim' sözü verdi.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker ve komitenin Demokrat üyesi Reed ortak bir yazılı açıklama yaparak Hegseth'in, eylül ayında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı düşünülen bir teknedeki herkes için vur emri verdiğine dair raporu inceleyeceklerini duyurdu.

Komitenin, ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM) sorumluluk alanındaki faaliyetleriyle ilgili "Savunma Bakanlığı'na sorular yönlendirdiği ve bu koşullarla ilgili gerçekleri belirlemek için yoğun bir denetim yürüteceği" belirtilen açıklamada, "Komite, SOUTHCOM sorumluluk alanındaki şüpheli uyuşturucu kaçakçılığı gemilerine yönelik öne sürülen birbirini takip eden saldırılarla ilgili son haberlerden ve Savunma Bakanlığı'nın ilk yanıtından haberdardır. Komite, Bakanlığa sorular yöneltmiştir ve bu durumlarla ilgili gerçekleri belirlemek için titiz bir denetim gerçekleştirecektir." ifadelerine yer verildi.

ABD merkezli Washington Post gazetesi dün, Karayip ülkelerinden Trinidad kıyılarında, uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen bir teknede bulunan 11 kişinin ölümüne yol açan askeri saldırıya dair detayları haberleştirmişti.

Haberde, Hegseth'in talimatını yerine getirmek için Amiral Frank Bradley'in, ilk saldırı sonrasında hayatta kalan iki kişiyi öldürmek için ikinci bir saldırı emri verdiği iddia edilmişti.

Gazeteye isminin gizli kalması şartıyla konuşan bir kaynak, Hegseth'in, "teknede bulunan herkesin öldürülmesi" yönünde emir verdiği iddiasını paylaşmıştı.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, gazetenin haberini, "kışkırtıcı ve aşağılayıcı bir habercilik" olarak nitelendirmişti.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
