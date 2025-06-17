Senatör Tim Kaine'den Trump'a Savaş Yetkilerini Kısıtlayan Tasarı

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ABD Senatörü Tim Kaine, Başkan Trump'ın Kongre onayı olmaksızın askeri güç kullanmasını engellemeyi hedefleyen bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, İran'a yönelik olası saldırılar için Kongre onayı gerektirecek şekilde düzenlendi.

ABD'de Senatör Tim Kaine, Başkan Donald Trump'ın, Kongre onayı olmaksızın askeri güç kullanmasını engellemeyi hedefleyen bir yasa tasarısı sundu.

New York Times'ın haberine göre, Virginia Demokrat Senatörü Kaine, İran'a karşı olası bir askeri saldırı emri için Kongre onayı gerektirecek bir tasarı sundu.

ABD ordusunun İran'a karşı "doğrudan bir eyleminin açık bir kongre onayı veya resmi bir savaş ilanı gerektireceği" kaydedilen tasarıda, "ABD Anayasası'na göre savaş ilan etme yetkisi yalnızca Kongre'ye ait." ifadesi kullanıldı.

Yasa tasarısı, Vietnam Savaşı sırasında ABD'de tek taraflı başkanlık yetkilerinin "askeri düşmanlıklara girişmesini kısıtlamak" için çıkarılan "1973 Savaş Yetkileri Kararnamesi'ne atıfta bulunuyor.

Orta Doğu'da "başka bir sonsuz savaş"

Senatör Kaine, tasarıya yönelik yaptığı açıklamada, "İran ile savaşa girmek, ABD'yi savunmak için kesinlikle gerekli olmadığı sürece ulusal güvenlik çıkarımıza değil." dedi.

ABD halkının askerlerini " Orta Doğu'da başka bir sonsuz savaşa göndermei istemediğini" savunan Kaine, İsrail ile İran arasındaki son düşmanlıkların tırmanmasının ABD'yi hızla başka bir sonsuz çatışmaya çekebileceğinden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Kaine, "Bu tasarı, ülkemizin üniformalı erkek ve kadınlarını tehlikeye atmaya karar verirsek, Kongre'de bu konuda bir tartışma yapacağımızı ve oylama yapacağımızı garanti altına alacak." diye konuştu.

İsraillilere mesaj

Ulusal basında tasarının, Trump'ın ülkeyi olası bir savaşa sürükleyebilecek "tek taraflı bir karar almasını önlemeyi hedeflediği" kaydedildi.

Washington merkezli "Friends Committee on National Legislation" örgütünden Orta Doğu Politikaları Direktörü Hasan El Tayyab, tasarının, İsraillilere "ABD'den açık çek desteği alamayacağı" mesajını gönderdiğini bildirdi.

Tasarının yasalaşabilmesi için hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'dan geçmesi ve başkan tarafından imzalanması gerekiyor.

Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisinde ve Senato'da çoğunluğu elinde tutuyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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