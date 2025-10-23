Haberler

Senatör Jeff Merkley, Trump'ı Eleştirmek İçin 22 Saat Konuştu

Güncelleme:
ABD'li Demokrat Senatör Jeff Merkley, Trump'ın kararlarını eleştirmek için 22 saatten fazla süreyle Senato'da konuşma yaptı. Konuşması, Senato tarihinin en uzun üçüncü konuşması olarak kaydedildi ve başkanın anayasayı ihlal ettiğini belirtti.

ABD'li Demokrat Senatör Jeff Merkley, ABD Başkanı Donald Trump'ın kararlarını eleştirmek amacıyla 22 saatten fazla Senato'da konuşma yaptı.

The Hill gazetesinin haberine göre, Merkley'nin hitabı, Senato tarihinin en uzun üçüncü konuşması olarak kayıtlara geçti.

Merkley, 21 Ekim Salı günü yerel saatle 18.30'dan kısa süre önce başladığı konuşmasına, 22 Ekim Çarşamba saat 17.00'de son verdi.

Yaklaşık 22 saat 40 dakika konuşan Merkley, açılış konuşmasında "Bu akşam Senato'ya alarm zillerini çalmak için geldim. İç savaştan bu yana ülkemiz için en tehlikeli anı, en büyük tehdidi yaşıyoruz. Başkan Trump, anayasamızı parçalıyor." ifadelerini kullandı.

Demokrat Senatör'ün konuşmasının ana gündeminde, Trump'ın Oregon eyaletine bağlı Portland kentine Ulusal Muhafız birliklerini görevlendirme kararı, ABD'de üniversitelere verilen araştırma fonlarının kesintiye uğraması ve Trump'ın son dönemde önde gelen Demokrat isimlere yönelttiği suçlamalar yer aldı.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
