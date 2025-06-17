Senatör Bernie Sanders'tan İran'a Yönelik Askeri Eylemlere Karşı Tasarı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li senatör Bernie Sanders, İran'a yönelik askeri müdahalelere federal fon sağlanmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, Orta Doğu'da yeni bir savaşın yaratabileceği olumsuz sonuçlara dikkat çekiyor.

ABD'li senatör Bernie Sanders, ABD hükümetinin İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemi için federal fonların kullanılmasını yasaklayan bir yasa tasarısı sundu.

Sanders'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, Senatoya sunulan "İran'a Karşı Savaşa Hayır Yasası" adlı yasa tasarısı, ABD'nin İran'a yönelik askeri faaliyetlerini engellemeyi amaçlıyor.

Tasarıda, ABD hükümetinin İran'a yönelik herhangi bir askeri eylemi için federal fonların kullanılmasının yasaklanması amaçlanıyor.

Savaş Yetkileri Yasası ve yürürlükteki ABD yasalarında yer aldığı üzere, meşru müdafaa için bir istisna içeren tasarıyı, senatörlerden Peter Welch, Elizabeth Warren, Jeff Merkley, Chris Van Hollen, Ed Markey, Tammy Baldwin ve Tina Smith destekliyor.

Sanders, tasarıya ilişkin yaptığı açıklamada, " Orta Doğu'da yeni bir savaş sayısız insanın hayatına mal olabilir, trilyonlarca doların boşa harcanmasına ve daha fazla ölüm, daha fazla çatışma ve daha fazla yerinden edilmeye yol açabilir." ifadesini kullandı.

Kongrenin ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "tercih ettiği savaşa sürüklenmeyeceğini" açıkça ortaya koyması gerektiğini belirten Sanders, "Başkan'ın Kongrenin açık yetkisi olmadan başka bir maliyetli savaşa girme yetkisi olmadığını açıkça belirtmemiz zorunludur." dedi.

Sanders daha önce yaptığı açıklamada, "Netanyahu, İran'a saldırarak bu savaşı başlattı." demiş ve "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli." ifadesini kullanmıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan, geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke, İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
Rusya Dışişleri Bakanlığı: İsrail'in İran'a yönelik saldırıları korkunç sonuçlar doğurabilir

Rusya'dan İsrail-İran çatışmaları için korkunç uyarı!
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran-İsrail çatışmasının seyrini değiştirecek sözler: Tahran üzerinde tam hava üstünlüğünü sağladık

Savaşın seyrini değiştirecek sözler: Artık hava üstünlüğü bizde
Yarışmayı kazandı, yayınlanmadan önce hayatını kaybetti

Büyük ödülü aldı ama yayın sonunda acı gerçek ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pezeşkiyan ile görüştü: Türkiye rol üstlenmeye hazır

Savaş devam ederken Erdoğan'dan Pezeşkiyan'a önemli teklif
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin bize efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise...

"Kimsenin efelenemeyeceği kapasiteye ulaşacağız, bunun şartı ise..."
Kubilay Aka Moskova'da galip geldi! Zaferi sevgilisini omzuna alarak kutladı

Ünlü oyuncu zafer sarhoşu! Sevgilisi omzuna alarak kutlama yaptı
İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bu yöntemle delmişler

İran'dan İsrail'e 370 füze! Demir Kubbe'yi bakın nasıl delmişler
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.