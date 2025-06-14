Senatör Bernie Sanders, İsrail'in İran'a Saldırısını Kınadı

ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayarak, bunun geniş çaplı bölgesel savaşı tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Sanders, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin uluslararası hukuku sürekli olarak ihlal etmesi neticesinde dünyanın daha tehlikeli ve istikrarsız bir yer haline geldiğini belirtti.

İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınayan Sanders, "(İsrail) Gazze'deki çocukların açlığını savaş aracı olarak kullanıyor ki bu Cenevre Sözleşmesi'nin ihlali anlamına geliyor. Şimdi de İran'a yönelik yasa dışı ve tek taraflı saldırısı, bölgesel savaş riskini doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Sanders, ABD ve uluslararası toplumun, bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemek ve savaşan tarafları müzakere masasına oturtmak için "mümkün olan her şeyi" yapması gerektiğine işaret etti.

??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede en az 63 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.