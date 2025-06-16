Senatör Bernie Sanders'dan Netanyahu'ya Tepki: ABD Taraf Olmamalı

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ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail ve İran arasındaki gerilimi eleştirerek, ABD'nin Netanyahu'nun savaşına askeri veya mali olarak katılmaması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) -ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail- İran gerilimine ilişkin olarak, "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli." dedi

ABD'nin Vermont eyaleti bağımsız Senatörü Bernie Sanders İsrail- İran arasında başlayan savaşın İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu'nun İran'a saldırarak başlattığını belirtti. Senatör Sanders, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Netanyahu bu savaşı İran'a saldırarak başlattı.İran'ın baş nükleer müzakerecisi Ali Shamkhani'yi öldürerek ABD-İran nükleer müzakerelerini kasten sabote etti. ABD, Netanyahu'nun bir başka yasadışı savaşına askeri ya da mali olarak sürüklenmemelidir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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