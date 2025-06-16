Senatör Bernie Sanders'dan Netanyahu'ya Eleştiri: 'ABD, Yasa Dışı Savaşlara Sürüklenmemeli'
ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu İran ile olan gerilimde suçlayarak, ABD'nin onun yasa dışı savaşlarına askeri veya mali olarak katılmaması gerektiğini belirtti.
ABD'li Senatör Bernie Sanders, İsrail- İran geriliminde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu suçlayarak, "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli." değerlendirmesini yaptı.
ABD'li bağımsız Senatör Sanders, X hesabından yaptığı açıklamada Donald Trump yönetimine seslendi.
"Netanyahu, İran'a saldırarak bu savaşı başlattı." ifadesini kullanan savaş karşıtı senatör, "ABD, Netanyahu'nun başka bir yasa dışı savaşına askeri veya mali olarak sürüklenmemeli." vurgusunu yaptı.
İsrail'in, İran'ın baş nükleer müzakerecisi Ali Şemhani'yi suikastla öldürdüğünü ve ABD-İran nükleer müzakerelerini kasten sabote ettiğini dile getiren Sanders, Trump yönetiminin Netanyahu hükümetine daha fazla destek vermemesi çağrısında bulundu.