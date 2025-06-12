Senatör Alex Padilla, Basın Toplantısında Gözaltına Alındı

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Senatör Alex Padilla, Basın Toplantısında Gözaltına Alındı
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Demokrat Kaliforniya senatörü Alex Padilla, Los Angeles'ta İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in basın toplantısında soru sormak isterken polis tarafından salondan çıkarıldı ve kelepçelendi. Olay sonrası açıklama yapıldı.

(ANKARA) - Trump yönetiminin göç politikalarını sert bir dille eleştiren Demokrat Kaliforniya senatörü Alex Padilla, Los Angeles'ta İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem tarafından düzenlenen bir basın toplantısından zorla çıkarıldı. Daha sonra yere yatırılarak kelepçelendi.

Los Angeles'ta İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem tarafından düzenlenen basın toplantısında Bakan Noem'e soru sormak isteyen Demokrat Kaliforniya senatörü Alex Padilla polis tarafından salondan çıkarılarak kelepçelendi. Olay anına ait videoda, Padilla'nın birden fazla polis tarafından odadan çıkarıldığı görülüyor.

Padilla, kendisini binadan çıkaran adamların arasından geçmeye çalışırken, "Ben Senatör Alex Padilla. Sekretere sorularım var," dediği ve "ellerini çek" dediği duyuluyor.

Padilla'nın polis tarafından kelepçelenmesi sonrası basın ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Senatör Padilla şu anda Los Angeles'ta , Los Angeles ve Kaliforniya genelindeki federal hükümetin operasyonları üzerinde kongre denetimi yapma görevini yerine getiriyor. General Guillot ile bir brifing almak için federal binadaydı ve Bakan Noem'in basın toplantısını dinliyordu. Sekretere bir soru sormaya çalıştı ve federal ajanlar tarafından zorla götürüldü, yere yatırıldı ve kelepçelendi. Şu anda gözaltında değil ve ek bilgi almak için çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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