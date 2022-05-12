Senato'da Kürtaj Hakkını Koruma Oylaması - Haberler

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Senato'da Kürtaj Hakkını Koruma Oylaması

DailyMotion.com - Güncel
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Anayasa Mahkemesi'nin federal kürtaj hakkı kararını bozacağına ilişkin mütalaa taslağının sızdırılması nedeniyle planlanan protesto amaçlı oylamanın başarısız olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Anayasa Mahkemesi'nin federal kürtaj hakkı kararını bozacağına ilişkin mütalaa taslağının sızdırılması nedeniyle planlanan protesto amaçlı oylamanın başarısız olmasına kesin gözüyle bakılıyor

DailyMotion.com / Güncel

Anayasa Mahkemesi, Protesto, Güncel, Haberler

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