Semt pazarında husumetli iki kişi birbirine tüfekle ateş etti: 4 kişi yaralandı

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde, semt pazarında karşılaşan husumetliler Muharrem A. (33) ve Feyzullah Ş. (32), birbirlerine tüfekle ateş etti. Olayda, Feyzullah Ş. ile alışverişe gelen aynı aileden 4 kişi yaralandı.

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde, semt pazarında karşılaşan husumetliler Muharrem A. (33) ve Feyzullah Ş. (32), birbirlerine tüfekle ateş etti. Olayda, Feyzullah Ş. ile alışverişe gelen aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ağaçören ilçesindeki semt pazarında meydana geldi. Muharrem A. ile aralarında husumet olan Feyzullah Ş., semt pazarında karşılaştı. Şüpheliler, tartışma kavgaya dönüşünce birbirlerine tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu Şahin elinden, o sırada alışverişe gelen Hikmet Er (62) kolundan, eşi Döndü Er (58) bacağından, kızı Vildan Er (20) ayağından ve baldızı Döne Dinç de ayağından yaralandı.