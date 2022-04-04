Semt konağı öğrencileri kütüphane haftası nedeniyle İnönü Üniversitesi Kütüphanesini gezdirdİ - Haberler

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Semt konağı öğrencileri kütüphane haftası nedeniyle İnönü Üniversitesi Kütüphanesini gezdirdİ

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Semt konağı öğrencileri kütüphane haftası nedeniyle İnönü Üniversitesi Kütüphanesini gezdirdİ

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri tarafından Büyükşehir Belediyesine bağlı semt konaklarında eğitim gören 5 ve 8. Sınıf öğrencileri, öğretmenlerle birlikte İnönü Üniversitesi Kütüphanesini gezdi.

Kütüphane haftası nedeniyle yapılan gezide öğrenciler kütüphanenin işleyişi hakkında bilgilendirildi.

Kütüphane gezisiyle ilgili bilgiler veren Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürü Erkan Tekgül, " Kütüphaneler haftası nedeniyle semt konaklarımızda eğitim gören 5 ve 8. Sınıf öğrencilerimizle birlikte haftanın anlamında uygun bir şekilde İnönü Üniversitemiz Rektörlüğü ile görüşerek öğrencilerimizi İnönü Üniversitemizin kütüphanesine getirdik. Öğrencilerimize kitap hediyelerimiz oldu. Kütüphane yetkilileri, kütüphanenin kullanımı, kullanım şartları, kitapların dizilimi ve ödünç alınma süreçleriyle ilgili öğrencilerimize bilgiler verdiler. Güzel bir etkinlik oldu. Bizler öğretmenler olarak öğrencilerimizle belirli gün ve haftalardaki etkinliklerin içerisinde olmak istiyoruz. Yakın zamanda da müzelerle ilgili bir programımız olacak. Büyükşehir Belediyemizin müzelerini semt konaklarında eğitim gören çocuklarımıza tanıtacağız" dedi.

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