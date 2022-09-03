Ankara haber! Semra Güzel SEGBİS'le Ankara'ya bağlanıp ifade verecek Güncel Haberler Ankara haber... ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Semra Güzel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak ifade verecek. ÇAĞLAYAN'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Semra Güzel, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak ifade verecek. Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, dün yakalanmıştı. İstanbul emniyetinde ifade işlemleri tamamlanan Güzel, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Güzel, burada SEGBİS aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na bağlanarak ifade verecek. Güzel'in Ankara'ya sevk edilmesi bekleniyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Semra Güzel Çağlayan Ankara Güncel Haberler

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