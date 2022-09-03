Semra Güzel adliyeye getirildi
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HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, emniyetteki işlemlerinin ardından, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı Volkan Boran'ın cep telefonundan silahlı ve samimi fotoğrafları çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel, İstanbul'dan Edirne'ye giderken yakalandı. Güzel'in üzerinde sahte pasaport bulunurken beraberindeki A.G. isimli göçmen kaçakçısı da gözaltına alındı. Silivri'de bir dinlenme tesisinde yakalanan Güzel, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasıyla sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel