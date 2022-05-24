Sempozyumda çocuklar bildiri sundu, büyükler dinledi - Haberler

ERZURUM Atatürk Üniversitesi'nde düzenlenen ' Çocuk Sempozyumu'nda ilk, orta ve lisede okuyan 40 öğrenci çeşitli konularda bildiri sundu.

Akademisyenlerin başkanlık ettiği oturumlarda, Çocuk ve Bilim Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ali Sinan Bilgili, çocukların bildiri sunduğu sempozyumda büyüklerin dinleyici olduğunu söyledi.

Etkinlikte 'metaverse' konusunda sunum yapan Mümtaz Turhan Anadolu Lisesi öğrencisi Elifsu Şakar (16) ise çocukların kendilerini ifade etmeleri açısından sempozyumun çok önemli olduğunu ve kendisi de sunduğu bildirinin heyecanını yaşadığını dile getirdi.