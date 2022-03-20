Semiha Yankı'ya 'kasten basit yaralama'dan ceza

ÇEŞME, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 'Anıl Petek' adıyla tanınan trans şarkıcı Anıl Şişman'ı darbedip, tehdit ve hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle yargılanan şarkıcı Semiha Yankı'ya (64) 'kasten basit yaralama suçu'ndan 75 gün hapis cezası verildi. Hapis cezası para cezasına çevrilip, hükmün açıklanması geri bırakıldı. Yankı'nın ise darbedildiğini söyleyerek, şikayetçi olması üzerine aynı davada yargılanan Şişman'a da aynı ceza verildi.

İzmir'de 'Anıl Petek' adıyla tanınan trans şarkıcı Anıl Şişman, geçen yıl 22 Nisan'da, şarkıcı Semiha Yankı tarafından darbedilerek, hakarete ve tehdide uğradığını ileri sürüp, avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yankı da darbedilip, hakarete uğradığı gerekçesiyle Şişman hakkında suç duyurusunda bulundu. Semiha Yankı hakkında 'hakaret', 'tehdit' ve 'basit yaralama' suçlarından 5 yıl hapis; Anıl Şişman için ise 'basit yaralama'dan 1 yıla kadar hapis istemiyle Çeşme 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Aynı suçlamalarla yargılanan Anıl Şişman hakkında da aynı ceza verildi. Şişman'ın avukatı Ayşe Esra Ünlü Polat, Yankı'ya verilen cezayı az bulup, kararı istinaf mahkemesine taşıdı.