SEMİH TUFAN GÜLALTAY TUTUKLANDI - Haberler

ULUSAL Birlik Partisi eski Genel Başkanı Semih Tufan Gülaltay'ın, "Cumhurbaşkanına hakaret" tutuklandığı öğrenildi.

Gülaltay'ın 25 Mayıs tarihinde Maltepe'deki ofisine silahlı saldırı düzenlenmişti. Gülaltay'ın şoförü saldırgana silahla karşılık vermişti. Çıkan çatışmada saldırgan olay yerinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Cumhurbaşkanına hakaret suçundan hakkında arama kararı olan Semih Tufan Gülaltay, 28 Mayıs'ta Maltepe'de gözaltına alındı. Gülaltay'ın, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ümraniye Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel