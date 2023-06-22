Semih Sevim davası başladı: Seçil Çiftçi ve babası yargılanıyor

Sancaktepe'de ormanlık alanda cesedi bulunan Semih Sevim'in ölümüne ilişkin davada, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan yargılanan Seçil Çiftçi ile babasının yargılanmasına başlandı.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanıklar Seçil Çiftçi, babası Cemal Çiftçi ve avukatı katıldı.

Maktul Semih Sevim'in ailesi ve avukatının da katıldığı duruşmada, sanıkların savunmaları alındı.

Sanık Seçil Çiftçi, 2018'den beri tanıdığı maktulle belirli dönemlerde görüştüklerini ancak sevgili olmadıklarını anlatarak, maktulün kendisini saplantı haline getirdiğini ve tacize varacak derecede rahatsızlık verdiğini öne sürdü.

Bu nedenle maktul Semih Sevim'le mahkemelik olduklarını aktaran Çiftçi, olay günü Şişli'deki evini taşıyacağı için anne ve babasının da Tekirdağ'dan yardıma geldiğini söyledi.

Seçil Çiftçi, olay günü maktulün ısrarlı araması sonucu görüşmeyi kabul ettiğini belirterek, evden çıkmak için kapıyı açtığında yüz yüze geldiği maktul Semih Sevim'in zorla eve girdiğini iddia etti.

Maktulle bunun üzerine boğuşma yaşadıklarını ifade eden sanık Çiftçi, mutfakta yaşanan boğuşma sırasında atılacak şeyler içinde yer alan külotlu çorabı ile Semin Sevim'i boğduğunu anlattı.

Çiftçi, olaydan 10 dakika sonra eve gelen babası sanık Cemal Çiftçi'ye durumu anlattığını belirterek, yardım etmesi için ısrar ettiği babasıyla aracının içine koyduğu cesedi ormanlık alana bıraktıklarını söyledi.

Sanık Cemal Çiftçi de babalık duygularına yenik düşerek kızının yardım talebini kabul ettiğini öne sürdü.

Maktulün ağabeyi Fatih Sevim de kardeşinin çok kuvvetli biri olduğunu ifade ederek, "Seçil'in ona gücünün yetmesi mümkün değil. Seçil'in bu cinayeti tek başına işlediğini düşünmüyorum. Kardeşim bilerek ve planlanarak öldürüldü." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cemal Çiftçi'nin tahliyesine karar verdi.

Diğer sanık Seçil Çiftçi'nin tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 1 Ocak 2023'te Sancaktepe Sazak Çeşme Mesire Semih Sevim'in (40) cesedinin bulunduğu anlatılıyor.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan otopsi raporunda Semih Sevim'in ölümünün genel beden travmasına bağlı yüz, kafatası ve ekstremite kırıklarıyla birlikte beyin kanaması ve bağla boğma sonucu meydana geldiği anlatılarak, bu tespitler ışığında sanık Seçil Çiftçi'nin tek başına tespiti yapılan yaralanmalara sebebiyet veremeyeceği ve babasıyla birlikte maktulün ölümüne neden olan fiilleri gerçekleştirdikleri yönünde kanaat oluştuğu belirtiliyor.

İddianamede, ifadesinde maktulü Şişli'deki evinde bir süre boğuştuktan sonra külotlu çorapla boğarak öldürdüğünü söyleyen Seçil Çiftçi ile babası Cemal Çiftçi'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları isteniyor.