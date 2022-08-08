Semih Sergen son yolculuğuna uğurlandı

Burak ve Toprak Sergen kardeşlerin tiyatro ve sinema sanatçısı babaları Semih Sergen, 91 yaşında hayata gözlerini yumdu. Bodrum'da hayatını kaybeden 91 yaşındaki Sergen, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

BURAK SERGEN: DOYA DOYA BABA DİYEMEDİM

TOPRAK SERGEN: ONU KALBİMİZE GÖMÜYORUZ

Semih Sergen'in diğer oğlu oyuncu Toprak Sergen ise babasının kendisine çok şey anlattığını ve öğrettiğini belirterek, şöyle konuştu: "Hepimize çok şey anlattı ve öğretti. Hepimizin hocası ve büyüğüydü. Küçüklüğümden beri doğayla iç içe olmaktan büyüklere saygıyı, azimli olmayı iradeli olmayı... Pek çok insana dokundu pek çok insanın selam ve saygıları var. Çok insan sevdi onu, saygı duydu. Çok eğlendi, beraber çok anıları oldu. Umarım hepimiz de onun gibi bir hayat süreriz. Bütün sevenleriyle birlikte onu kalbimize gömüyoruz."

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