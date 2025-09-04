Haberler

Semeru Yanardağı'nda İki Patlama Gerçekleşti

Endonezya'nın Java Adası'ndaki Semeru Yanardağı, yerel saatle 05.01 ve 09.28'de olmak üzere iki kez patladı. Patlamalarda çıkan küller 500 metreye kadar yükseldi ve güneybatı yönüne doğru hareket etti. Semeru Yanardağı'nın uyarı seviyesi ise hala '2. Uyarı' olarak belirlenmiş durumda.

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı'nda 2 patlama yaşandı.

Antara News'ün haberine göre, Semeru Yanardağı gözlem ofisi yetkilileri, yanardağın aynı gün içinde 2 kez patladığını bildirdi.

Yetkililer, yerel saatle 05.01'de meydana gelen patlamanın, yaklaşık 140 saniye sürdüğünü ancak görsel olarak kaydedilemediğini belirtti.

İlk patlamanın ardından yerel saatle 09.28'de 145 saniye süren bir patlama daha yaşandığını aktaran yetkililer, dağın püskürttüğü küllerin yaklaşık 500 metreye yükseldiğini ve güneybatı yönüne doğru hareket ettiğini aktardı.

Yetkililer, Semeru Yanardağı'nın hala "2. Uyarı" seviyesinde olduğunu belirterek, zirveye 8 kilometre mesafedeki Besuk Kobokan bölgesi boyunca güneydoğu kesiminde tüm faaliyetlerin yasaklandığını ifade etti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
